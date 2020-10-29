Житель Ниццы рассказал об обстановке в городе 

"Знаю, что только перекрыт центр, там проводятся спецмероприятия, закрыты ближайшие учреждения. По поводу обстановки в городе: в целом все как обычно. Люди ходят, занимаются спортом, бегают, транспорт ходит, все ездят, занимаются своими делами. Никакой паники у людей нет. В целом все как обычно, за исключением центра", — поделился Киримов.