Россия учится сбивать турецкие беспилотники 

Российские зенитчики на регулярной основе учатся сбивать беспилотники, полет которых имитирует недавно созданный отечественными конструкторами мишенный комплекс, сообщают «Известия». К тренировкам российских военнослужащих подтолкнули события в Нагорном Карабахе, где активно используются ударные дроны.

Речь идет о разработке входящего в структуру «Ростеха» холдинга «Медиадинамика». В новый мишенный комплекс входят несколько малоскоростных беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют отрабатывать зенитчикам стрельбу дронам.

Аналитики сходятся во мнении, что навык обязательно необходим российским военнослужащим на случай возможного конфликта. По словам экспертов, события в Нагорном Карабахе показали, что беспилотники успешно поражают наземные цели, при этом проходя незамеченными для сил противовоздушной обороны.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Украина совместно с турецкими экспертами с большой долей вероятности займется производством беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, более известных как «убийцы» российских зенитных комплексов «Панцирь».

В настоящее время ведутся двусторонние переговоры с обсуждением деталей сотрудничества двух стран. Информацию подтвердил посол Турции в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере. Он заявил, что в перспективе возможно производство дронов на территории Украины. Он также предположил, что сотрудничество стран в сфере оборонной промышленности может стать «новым символом» турецко-украинского взаимодействия.