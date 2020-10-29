Украина нанесла мощный удар по отношениям с Западом 

Конституционный суд Украины нанес серьезный удар по отношениям страны с западными партнерами. Об этом, как сообщает «Регнум», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса об ответственности за недостоверное декларирование доходов и право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации чиновников ради выявления конфликта интересов.

«Решение суда создает проблему не только для развития страны, но и для отношений с нашими партнерами», — прокомментировал это сегодня Кулеба.

Он назвал решение КС потенциальным источником проблем и серьезным ударом по отношениям Украины с Западом. По его словам, антикоррупционная система на Украине должна продолжать функционировать не потому, что об этом просят партнеры страны, а в ее же собственных интересах.