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Украина нанесла мощный удар по отношениям с Западом 

Артём Кульша 1 час назад
Украина нанесла мощный удар по отношениям с Западом
Фото: Reuters
Конституционный суд Украины нанес серьезный удар по отношениям страны с западными партнерами. Об этом, как сообщает «Регнум», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса об ответственности за недостоверное декларирование доходов и право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации чиновников ради выявления конфликта интересов.

«Решение суда создает проблему не только для развития страны, но и для отношений с нашими партнерами», — прокомментировал это сегодня Кулеба.

Он назвал решение КС потенциальным источником проблем и серьезным ударом по отношениям Украины с Западом. По его словам, антикоррупционная система на Украине должна продолжать функционировать не потому, что об этом просят партнеры страны, а в ее же собственных интересах.
Кулеба заверил, что Министерство иностранных дел будет искать пути разрешения сложившейся ситуации и уже вскоре предпримет конкретные шаги.
Ранее глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков назвал решение Конституционного суда сокрушительным поражением антикоррупционной реформы, а глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что оно нарушает обязательства Украины по программе Международного валютного фонда, кредитным соглашениям с Европейским союзом и требованиям предоставления безвизового режима со странами ЕС и позволит чиновникам легализовать взятки, полученные за последние годы.
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Комментарии
В мире , Дмитрий Кулеба , Виталий Шабунин , Александр Новиков , МИД , ЕС , Международный валютный фонд
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