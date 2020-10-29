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В Европе появится «ядерный ракетный частокол» против РФ 

Павел Тиунов 19 минут назад
В Европе появится «ядерный ракетный частокол» против РФ
Фото: Reuters
К 2025 году Европу планируется усеять ракетами с ядерными боеголовками, направленными в сторону России, заявил в своем Telegram-канале военный эксперт Алексей Леонков. Сторонникам инициативы о сокращении российской армии и урезании её финансирования аналитик посоветовал не торопиться с выводами.
Поводом для размышлений военного эксперта стала новость о том, что Вашингтон допустил размещение в Европе американских гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности. Оружие в странах Старого света необходимо, по мнению политиков, для сдерживания РФ.
Леонков подчеркнул, что планы по размещению ракет в Европе появились у США еще в 2008 году, а в 2018-ом после заявления президента России Владимира Путина о разработке гиперзвукового оружия реализацию проекта пришлось форсировать.
Он отметил, что в 2020 году на эти цели американские власти потратили 228 млн долларов. По словам эксперта, США убедили европейцев размесить ракеты без ядерных боеголовок. Однако снарядить носители ядерным зарядом, уверяет Леонков, дело техники.

«После 2025 года в Европе появится ядерный ракетный частокол», — заявил аналитик.

Леонков выразил уверенность, что Россия не останется в долгу: в планах Минобороны разместить свои гиперзвуковые ракеты. Вкупе с современными системами ПВО, отметил эксперт, уровень угрозы со стороны Европы будет значительно уменьшен.

«Тем, кто решил сократить нашу армию и её финансирование, а также тем, кто говорит о том, что в Европе и США у нас есть друзья… Вы все ошибаетесь!» — резюмировал Леонков.

Ранее, как сообщал «Рамблер», вооруженные силы Североатлантического альянса (НАТО) впервые за 35 лет отработали нанесение массированного ядерного удара по территории России. Так аналитики прокомментировали недавние полеты американских бомбардировщиков B-52 у российских границ.
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Комментарии 2
В мире , Алексей Леонков , Владимир Путин , Министерство обороны , НАТО
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