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Мэр Ниццы призвал искоренить «исламофашизм» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 46 минут назад
Мэр Ниццы призвал искоренить «исламофашизм»
Фото: twitter.com/cestrosi
Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози назвал «исламофашизмом» нападение мужчины с ножом на людей возле церкви Нотр-Дам, в результате которого погибли три человека.

«Пришло время Франции освободиться от соблюдения законов мира, чтобы окончательно искоренить исламофашизм на нашей территории», — написал он в Twitter.

Тем временем российский сенатор Алексей Пушков объяснил, что термин «исламский фашизм» отражает негодование и возмущение французов и «будет принят частью общества, но вызовет лишь отторжение у мусульман, живущих во Франции».

«Водораздел между двумя Франциями углубится. Когда-то, лет 20 назад политолог Сэмюэл Хантингтон обьявил о начале «эпохи мусульманских войн», имея ввиду внешние для США и Запада войны. С тех пор «мусульманские войны» в виде терактов переместились вовнуть западных обществ», — написал Пушков в Telegram.

Ранее сообщалось, что в результате нападения трое человек погибли и несколько пострадали. Сообщалось, что в ходе нападения была обезглавлена женщина, по другим данным — 70-летний пенсионер. Нападение произошло около церкви Нотр-Дам. Нападавший был задержан правоохранительными органами.
Мэр города расценил произошедшее как возможный теракт. Также он подтвердил, что нападавший выкрикивал «Аллах акбар» и обезглавил одну из жертв. Мэр потребовал закрыть все храмы. В Ницце при МВД создан кризисный штаб.
Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».
После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».
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Комментарии 2
В мире , Рамзан Кадыров , Алексей Пушков , Кристиан Эстрози , Имран Хан , Эммануэль Макрон , МВД , Ницца , Франция
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