Мэр Ниццы призвал искоренить «исламофашизм» 

«Водораздел между двумя Франциями углубится. Когда-то, лет 20 назад политолог Сэмюэл Хантингтон обьявил о начале «эпохи мусульманских войн», имея ввиду внешние для США и Запада войны. С тех пор «мусульманские войны» в виде терактов переместились вовнуть западных обществ», — написал Пушков в Telegram.