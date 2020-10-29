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Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины 

ИА Regnum и ещё 1 26 минут назад
Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщила 29 октября пресс-служба офиса президента Украины.

«Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора на Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в госуправлении. Это недопустимо», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что члены СНБО обсудят сложившуюся ситуацию и примут соответствующие решения. Также в тексте приведены слова Зеленского, который рассказал, что борьбе с коррупцией на Украине были нанесены «разрушительные удары», которые не могут оставаться без внимания.
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Напомним, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что некоторые органы государственной власти Украины принимают решения, угрожающие национальной безопасности страны. Возможно, он имел в виду решения Конституционного суда Украины, касающиеся отмены ответственности за незаконное обогащение.
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В мире , Украина , Алексей Данилов , Владимир Зеленский
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