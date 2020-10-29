Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщила 29 октября пресс-служба офиса президента Украины.

«Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора на Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в госуправлении. Это недопустимо», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что члены СНБО обсудят сложившуюся ситуацию и примут соответствующие решения. Также в тексте приведены слова Зеленского, который рассказал, что борьбе с коррупцией на Украине были нанесены «разрушительные удары», которые не могут оставаться без внимания.