В 11:26 по московскому времени канал анонсировал перестановки в силовом блоке Белоруссии, которых не ожидал никто, и пообещал вскоре сообщить подробности. В 11:46 «Пул Первого» сообщил о назначении нового министра внутренних дел. Пока канал не назвал его имя, а также причин смены руководства МВД

Ранее в четверг Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что Лукашенко провел ряд кадровых перестановок в силовом блоке страны, которых "не ожидал никто".

Караев, как сообщал «Рамблер», родился во Владикавказе, участвовал в боевых действиях в Нагорном Карабахе, главой белорусского Министерства внутренних дел был назначен в июне 2019 года. Он — генерал-майор милиции и кавалер ордена «За службу Родине» третьей степени.

Вчера Караев заявил, что в Белоруссии идет война, и назвал своей работой донести до каждого милиционера, что его жизнь зависит от того, насколько быстро он выхватит оружие и определит, что его убивают.