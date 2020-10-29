Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев уволен со своего поста. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В 11:26 по московскому времени канал анонсировал перестановки в силовом блоке Белоруссии, которых не ожидал никто, и пообещал вскоре сообщить подробности. В 11:46 «Пул Первого» сообщил о назначении нового министра внутренних дел. Пока канал не назвал его имя, а также причин смены руководства МВД.
Ранее в четверг Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что Лукашенко провел ряд кадровых перестановок в силовом блоке страны, которых "не ожидал никто".
Караев, как сообщал «Рамблер», родился во Владикавказе, участвовал в боевых действиях в Нагорном Карабахе, главой белорусского Министерства внутренних дел был назначен в июне 2019 года. Он — генерал-майор милиции и кавалер ордена «За службу Родине» третьей степени.
Вчера Караев заявил, что в Белоруссии идет война, и назвал своей работой донести до каждого милиционера, что его жизнь зависит от того, насколько быстро он выхватит оружие и определит, что его убивают.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Позавчера Лукашенко заявил, что некто развернул против Белоруссии террористическую войну по отдельным направлениям.