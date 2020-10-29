Обзор иноСМИ: Россия может парализовать Америку 

Тяжелый день для Германии

Полки с туалетной бумагой в Германии пустеют, очереди на кассах супермаркетов становятся длиннее, пишет Kurier. Канцлер Ангела Меркель объявила о введении повторного карантина на месяц со 2 ноября: рестораны и бары будут закрыты, парикмахерские, магазины, школы и детские сады продолжат работать.

«Совершенно очевидно, что действовать надо прямо сейчас», — заявила Меркель. Она подчеркнула, что в 75 процентах случаев заражения больше не удается выяснить, где находится источник инфекции. По ее словам, день объявления карантина был «трудным днем» и для политиков. «Я хочу подчеркнуть это, потому что мы знаем, чего требуем от людей», — сказала Меркель. Власти пообещали малому бизнесу помощь в 75 процентов от их месячного оборота. Однако гастрономия и сфера культуры уже «еле сводят концы с концами».

Россия уничтожает турецкие беспилотники

Газета Asia Times рассказала , что Москва развернула в Армении свою систему уничтожения беспилотников Belladonna («Красуха»). Благодаря этому Ереван может противостоять использованию Азербайджаном турецких боевых дронов Bayraktar.

Asia Times пишет, что, по слухам, с помощью «Красухи» были сбиты как минимум девять турецких дронов. «Если это правда — а этого никто не отрицает, — сейчас система действует в районе российской военной базы в Гюмри в Армении, вдали от зоны нагорно-карабахского конфликта», — подчеркнуло издание. Газета отметила, что появление турецких дронов рядом с российской базой могло быть «сигналом Москве».

Россия парализует американцев

Предполагаемое вмешательство России в президентские выборы США может показаться «детской забавой» по сравнению с возможностями страны парализовать транспортные, энергетические, финансовые и коммуникационные системы США и остановить жизнь в стране. Об этом заявил экс-декан бизнес-колледжа Техасского университета Авраам Шама в своей статье для The Hill.

По его словам, благодаря кибератакам Россия может стать доминирующей силой на мировой арене, несмотря на то, что «ее экономика меньше, чем у Италии». «США лучше проснуться», — подчеркнул Шама. США выиграли холодную войну к 1990 году, но теперь проигрывают кибервойну, считает он.

Катастрофа на Украине вышла из-под контроля

Эксперт Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Дмитрий Иванов призвал чиновников немедленно вмешаться в ситуацию с экологией в Полтавской области. Как сообщает Comments.UA, из-за работы карьера по добыче железной руды в селе Еристовка загрязнен воздух и испорчена вода.

«Жители близлежащих населенных пунктов свидетельствуют, что количество онкологических заболеваний в два раза выше, чем в среднем по области», — заявил Иванов. Он подчеркнул, что местное предприятие не выполнило ранее обещание отселить людей из зоны экологической катастрофы.

«Смертельный коктейль» для британцев

В британском городе Ньюкасл-апон-Тайн четверо студентов скончались за одни выходные. Как пишет Daily Mail, их смерти были спровоцированы дешевыми наркотиками, которые стали особенно популярны среди молодых людей на фоне закрытия кампусов и клубов из-за коронавируса.

Газета подчеркнула, что проблема наркотиков в городе существовала давно, но все стало еще хуже из-за соцсетей, делающих наркотики более доступными, и из-за коронавирусных ограничений. Тысячи студентов — многие из которых впервые надолго оказались вне дома — «забаррикадированы в общежитиях». Выяснилось, что дилеры связывались со студентами через Instagram. Это сделало приобретение наркотиков таким же простым делом, как покупка пинты пива в барах, которые теперь закрываются в 22:00.