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Москва поставила крест на Зеленском 

Артём Кульша 59 минут назад
Москва поставила крест на Зеленском
Фото: ТАСС
Отношения между Россией и Украиной не станут нормальными, пока президентом последней будет Владимир Зеленский. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил в своем телеграме.
Пушков, как сообщал «Рамблер», — председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике. Вчера он написал, что даже движение в направлении нормализации российско-украинских отношений невозможно при президентстве Зеленского.
Сенатор объяснил это, в частности, недавним заявлением украинского президента о строительстве военно-морских баз на Черном море, его открытыми контактами с руководством Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MИ-6), враждебными заявлениями членов руководства Украины, получением Киевом кредитов в Великобритании под военные цели и маневрами американских бомбардировщиков В-52 совместно с украинской военной авиацией в непосредственной близости от Крыма.

«Голосовавшие за Зеленского избиратели, надеявшиеся на меньшую враждебность в адрес России и более сбалансированную политику Киева, оказались обмануты», — констатировал Пушков.

Он назвал нынешние власти Украины однозначно прозападными и не настроенными даже на малейшие сдвиги, а единственным отличием режима Зеленского от режима его предшественника Петра Порошенко — то, что последний стремился держать противостояние с Россией на грани горячей фазы, а нынешняя власть перешла к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе.
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Комментарии 1
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , МИД , Совет Федерации
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