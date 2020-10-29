Москва поставила крест на Зеленском 

Отношения между Россией и Украиной не станут нормальными, пока президентом последней будет Владимир Зеленский. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил в своем телеграме.
Пушков, как сообщал «Рамблер», — председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике. Вчера он написал, что даже движение в направлении нормализации российско-украинских отношений невозможно при президентстве Зеленского.
Сенатор объяснил это, в частности, недавним заявлением украинского президента о строительстве военно-морских баз на Черном море, его открытыми контактами с руководством Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MИ-6), враждебными заявлениями членов руководства Украины, получением Киевом кредитов в Великобритании под военные цели и маневрами американских бомбардировщиков В-52 совместно с украинской военной авиацией в непосредственной близости от Крыма.
«Голосовавшие за Зеленского избиратели, надеявшиеся на меньшую враждебность в адрес России и более сбалансированную политику Киева, оказались обмануты», — констатировал Пушков.
Он назвал нынешние власти Украины однозначно прозападными и не настроенными даже на малейшие сдвиги, а единственным отличием режима Зеленского от режима его предшественника Петра Порошенко — то, что последний стремился держать противостояние с Россией на грани горячей фазы, а нынешняя власть перешла к долгосрочному стратегическому выстраиванию Украины как антироссийского форпоста в Европе.