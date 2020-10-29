«По сути, идет война»: в Белоруссии возбудили 650 дел из-за протестов 

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что против «радикально настроенных» участников протестов могут возбудить дела о терроризме. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на эфир «Беларуси 1».

Швед заявил, что мирные протесты в стране давно перестали быть мирными.

«По сути дела, уже давно идет война, которая в последние несколько недель приобрела крайне радикальные формы», — подчеркнул генпрокурор.

Он заявил, что «по некоторым фактам, которые известны общественности», могут возбудить дела о терроризме.

По словам Шведа, в начале октября в стране было возбуждено более 400 уголовных дел о массовых беспорядках и насильственных действиях в отношении правоохранителей, в середине месяца их стало около 500, а к концу октября — 657. Виновными пока признаны 200 человек.

Генпрокурор добавил, что половина обвиняемых— безработные, а треть ранее уже были судимы.

Как сообщал «Рамблер», в последние месяцы в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.

В конце октября Лукашенко заявил, что Белоруссия столкнулась с террористическими угрозами.