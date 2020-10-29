«По сути, идет война»: в Белоруссии возбудили 650 дел из-за протестов 

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что против «радикально настроенных» участников протестов могут возбудить дела о терроризме. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на эфир «Беларуси 1».
Швед заявил, что мирные протесты в стране давно перестали быть мирными.
«По сути дела, уже давно идет война, которая в последние несколько недель приобрела крайне радикальные формы», — подчеркнул генпрокурор.
Он заявил, что «по некоторым фактам, которые известны общественности», могут возбудить дела о терроризме.
По словам Шведа, в начале октября в стране было возбуждено более 400 уголовных дел о массовых беспорядках и насильственных действиях в отношении правоохранителей, в середине месяца их стало около 500, а к концу октября — 657. Виновными пока признаны 200 человек.
Генпрокурор добавил, что половина обвиняемых— безработные, а треть ранее уже были судимы.
Как сообщал «Рамблер», в последние месяцы в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
В конце октября Лукашенко заявил, что Белоруссия столкнулась с террористическими угрозами.
«Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. Я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли», — сказал он.