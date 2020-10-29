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В Армении сообщили, что ВВС Азербайджана разбомбили город Мартакерт на севере Карабаха 

ТАСС 27 минут назад
Азербайджанские ВВС в четверг нанесли бомбовые удары по городу Мартакерт на севере Нагорного Карабаха, сообщает информационный центр при правительстве Армении.

"Противник применил военную авиацию, разбомбив город Мартакерт. Есть разрушения, среди мирных жителей пострадавших нет", — отмечается в сообщении.

«Будет очень много жертв»: политолог о войне в Карабахе
Ранее Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы (ВС) из РСЗО "Смерч" наносят удары по Степанакерту, Шуши и Мартакерту.
Единый информационный центр при правительстве Армении сообщил, что минувшей ночью азербайджанские ВС нанесли пять ударов по столице НКР.
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В мире , Видео , Война, Карабах , Министерство обороны , Армения
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