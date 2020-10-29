Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку во Франции состоялось символическое открытие Каннского фестиваля. Ежегодное мероприятие, посвященное современному кинематографу, обычно проводится в конце мая. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса его перенесли. Киносмотр стартовал в усеченной версии: во Дворце конгрессов в Каннах запланирован показ четырех полнометражных фильмов в течение трех дней. Другие же ленты, которые были отобраны ранее на конкурс, получат на память статус участников фестиваля.
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
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