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Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля 

Алевтина Жаркова 15 минут назад
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку во Франции состоялось символическое открытие Каннского фестиваля. Ежегодное мероприятие, посвященное современному кинематографу, обычно проводится в конце мая. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса его перенесли. Киносмотр стартовал в усеченной версии: во Дворце конгрессов в Каннах запланирован показ четырех полнометражных фильмов в течение трех дней. Другие же ленты, которые были отобраны ранее на конкурс, получат на память статус участников фестиваля.
В мире , Видео , Общество
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