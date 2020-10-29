Новый премьер Японии захотел отобрать у России Курилы 

Суверенитет Японии распространяется на южную группу островов Курильского архипелага. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Сегодня председатель японского правительства выступил на пленарном заседании Палаты советников (верхней палаты парламента). В ходе своего выступления он заявил, что суверенитет Японии распространяется на все четыре острова южной группы островов Курильского архипелага — Итуруп, Хабомаи, Шикотан и Кунашир, — и предметом переговоров с Россией о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны является определение территориальной принадлежности каждого из них.

«Это последовательная позиция нашего правительства, в ней нет изменений», — заверил он.

Также Суга упомянул, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в сентябре они среди прочего подтвердили намерение вести переговоры о судьбе Курильских островов на основе советско-японской декларации 1956 года.