«Мозги заплыли жиром»: глава МВД Белоруссии о протестующих 

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев назвал участников акций протеста в стране «сытыми людьми, у которых мозги заплыли жиром». Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко , а второе место заняла Светлана Тихановская . После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. 13 октября Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко, потребовав от него до 26 октября уйти в отставку и пригрозив общенациональной забастовкой. 25 октября в Минске участники акций протеста были разогнаны силовиками. Позже Лукашенко заявил, что на митинги вышли преимущественно «пропитые и проколотые наркотиками» белорусы.

В свою очередь министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев отметил, что участники акций не представляют, против чего протестуют.

«Они понятия не имеют, кто такие кандидаты в президенты, против чего они протестуют, какое политическое устройство их устраивает, какая Конституция», — подчеркнул он.

Караев также высказал мнение, что протестующие не знают, ни что такое парламентская республика, ни президентская.