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«Мозги заплыли жиром»: глава МВД Белоруссии о протестующих 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Мозги заплыли жиром»: глава МВД Белоруссии о протестующих
Фото: ТАСС
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев назвал участников акций протеста в стране «сытыми людьми, у которых мозги заплыли жиром». Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. 13 октября Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко, потребовав от него до 26 октября уйти в отставку и пригрозив общенациональной забастовкой. 25 октября в Минске участники акций протеста были разогнаны силовиками. Позже Лукашенко заявил, что на митинги вышли преимущественно «пропитые и проколотые наркотиками» белорусы.
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В свою очередь министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев отметил, что участники акций не представляют, против чего протестуют.

«Они понятия не имеют, кто такие кандидаты в президенты, против чего они протестуют, какое политическое устройство их устраивает, какая Конституция», — подчеркнул он.

Караев также высказал мнение, что протестующие не знают, ни что такое парламентская республика, ни президентская.

«Сытые люди, у которых мозги заплыли жиром от беспечной спокойной жизни», — уверен он.

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В мире , Светлана Тихановская , Юрий Караев , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости
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