Раскрыто сходство коронавируса с испанкой 

Испанка, как сообщал «Рамблер», — пандемия гриппа, длившаяся в 1918-1920 годах. Тогда гриппом заразились от 550 миллионов человек (30% населения планеты), а умерли в результате него от 17 миллионов человек (0,9% населения). Сегодня Чуланов рассказал, что испанский грипп и коронавирусная инфекция частично сходны.

«Есть общие черты в распространении», — объяснил он, напомнив, что и грипп, и COVID-19 являются респираторными инфекциями, которые передаются в том числе воздушно-капельным путем.

При этом инфекционист отметил, что у коронавируса выше эпидемический потенциал, чем у вируса гриппа. так как выше контагиозность (заразительность) — не будь введены ограничительные меры, индекс распространения коронавирусной инфекции составил бы 4-5, а это высокий показатель.

Также Чуланов высказал мнение, что вторая волна распространения COVID-19, которая наблюдается в настоящее время, будет не очень продолжительной — две-четыре недели.

Кроме того, он не исключил и третью волну, а объяснил это тем, что пока непонятно, как поведет себя коронавирусная инфекция во время эпидемического сезона ОРВИ.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 44,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,56 миллиона.