Ещё
Далее:
Читайте также:
Лучшее кино 80-х: вернемся в юность
Лучшее кино 80-х: вернемся в юность Посмотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Медведь ранил разносчика газет в Японии 

Российская Газета 10 минут назад
Разносчик газет выжил после нападения медведя
Фото: РИА Новости
Медведь ранил разносчика газет. Это случилось в городе Фукуи. Пострадал 69-летний мужчина, передает агентство Kyodo.

"Нападение произошло в горной местности ранним утром, когда мужчина доставлял почту. Полученные ранения не представляют угрозы для жизни пострадавшего", — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Это уже второе нападение медведя на разносчика газет за последнюю неделю. Предыдущее было в городе Канадзава префектуры Исикава. Последние десять дней сообщения о нападениях медведей на людей поступают из разных районов Японии почти каждый день.
Видео дня. Пограничники обнаружил нелегальный «спиртопровод» на границе с Молдавией
Российская Газета: последние новости
Власти Филадельфии ввели в городе комендантский час Власти Филадельфии ввели в городе комендантский час Обама обвинил Трампа в рекордной смертности от COVID-19 в США Обама обвинил Трампа в рекордной смертности от COVID-19 в США Трамп: Военной мощи США завидует весь мир Трамп: Военной мощи США завидует весь мир
В мире , Происшествия , РИА Новости , Исикава , Фукуи , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
Познер: «У меня с Навальным был странный разговор»
Познер: «У меня с Навальным был странный разговор»
Видео
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
01:44
Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео
Происшествия
Появилось видео ввода войск в Филадельфию
00:58
Появилось видео ввода войск в Филадельфию
Происшествия
Разгонный блок «Фрегат-СБ» попал на видео
02:42
Разгонный блок «Фрегат-СБ» попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей дела на Mellstroy
02:03
Появилось видео подробностей дела на Mellstroy
Происшествия
Обвинения в кибератаках на США попали на видео
01:36
Обвинения в кибератаках на США попали на видео
В мире
Появилось видео продолжения скандала с карикатурой
06:10
Появилось видео продолжения скандала с карикатурой
В мире
Авиаудары по Степанакерту попали на видео
00:56
Авиаудары по Степанакерту попали на видео
Происшествия
Обсуждение бюджета Подмосковья попало на видео
02:05
Обсуждение бюджета Подмосковья попало на видео
Общество
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
05:38
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
Армия
Уничтожение азербайджанского беспилотника попало на видео
00:36
Уничтожение азербайджанского беспилотника попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение