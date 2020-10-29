Появилось видео продолжения скандала с карикатурой 

Французское издание Charlie Hebdo опубликовало на своей обложке новую карикатуру. На этот раз с изображением президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана. Французская общественность в целом положительно относится к такой карикатурой. "Эрдоган — человек, который воюет на пяти фронтах. Армения, Сирия, Ливия — везде. Этот парень автократ. Опасный тип, с которым нужно бороться всеми средствами, включая юмор, излишества и карикатуру", — объясняет свою позицию случайный парижанин.
Сам турецкий лидер в гневе от такой выходки и уже подает в суд на издание. Он назвал Charlie Hebdo "врагами ислама, которые утонут в болоте ненависти и вражды".