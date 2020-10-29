Американский сенатор Боб Менендес призывает администрацию США ввести новые санкции против пяти российских граждан, которым предъявлено обвинение в кибератаках на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте комитета сената США по международным отношениям.
"Угроза злонамеренной российской киберактивности реальна, и министерство финансов должно послать правительству России сигнал о нулевой терпимости для предотвращения будущих атак", — заявил сенатор.
Ранее Минюст США обвинил шестерых россиян в хакерских атаках, а также распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран и выборы. Вашингтон также подозревает их в сотрудничестве с Главным управлением