Макрон объявил о повторном карантине

С 30 октября по всей территории Франции закроются кафе и рестораны. При этом детские сады и школы продолжат работу с соблюдением мер безопасности.

По его словам, такие меры связаны с тем, что «вирус распространяется во Франции со скоростью, которую не предусматривали даже в самых пессимистичных прогнозах».