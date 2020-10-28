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Макрон объявил о повторном карантинном режиме во Франции с 30 октября

RT на русском
40 минут назад
Во Франции с 30 октября вновь вводится режим карантина в связи со скоростью распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в обращении к нации.
Макрон объявил о повторном карантине
Фото: ReutersReuters
«Вторая волна, несомненно, будет тяжелее и смертоноснее первой» , — цитирует Макрона Franceinfo.
С 30 октября по всей территории Франции закроются кафе и рестораны. При этом детские сады и школы продолжат работу с соблюдением мер безопасности.
Данный режим будет действовать минимум до 1 декабря, уточнил Макрон.
По его словам, такие меры связаны с тем, что «вирус распространяется во Франции со скоростью, которую не предусматривали даже в самых пессимистичных прогнозах».
В мире,Эммануэль Макрон,Франция,
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