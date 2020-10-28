В США продажи оружия выросли на 90%

В период с марта по сентябрь в США
продажи оружия выросли на 91%, американцами было куплено 15,1 млн единиц оружия, передает The New York Times со ссылкой на данные ФБР
.
«Страна в 2020 году рекордными темпами запасается оружием», – цитирует NYT ТАСС.
Отмечается, что объем продаж вырос на 91% по сравнению с уровнем прошлого года. При этом за оружием чаще стали обращаться темнокожие граждане, женщины и те, кто раньше не владел огнестрельным оружием. В штатах Мичигана и Нью-Джерси продажи оружия выросли по сравнению с прошлым годом на 198% и на 180% соответственно.
«События нынешнего года наглядно демонстрируют почему люди хотят приобретать оружие для самозащиты», – отметил вице-президент национальной ассоциации афроамериканцев-владельцев огнестрельного оружия Дуглас Джефферсон.
Ранее сообщалось, что ежеквартальные доходы американского производителя огнестрельного оружия Smith & Wesson выросли
более чем в два раза внутри США на фоне предстоящих президентских выборов, пандемии коронавируса и гражданских беспорядков.
Отмечается, что продажи оружия исторически имели тенденцию к росту в годы президентских выборов из-за того, что граждане опасаются возможных ужесточений ограничений на приобретение оружия.