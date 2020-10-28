В США продажи оружия выросли на 90%

Отмечается, что объем продаж вырос на 91% по сравнению с уровнем прошлого года. При этом за оружием чаще стали обращаться темнокожие граждане, женщины и те, кто раньше не владел огнестрельным оружием. В штатах Мичигана и Нью-Джерси продажи оружия выросли по сравнению с прошлым годом на 198% и на 180% соответственно.