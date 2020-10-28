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Строитель нашел послание с "душераздирающим советом" из 1941 года

РИА Новости
1 час назад
Строитель, реставрировавший потолок церкви святого Иакова в бельгийском Антверпене, наткнулся на необычное послание, написанное в 1941 году, сообщается в официальном Instagram-аккаунте города.
Найдено послание с "душераздирающим советом" из 1941 года
Фото:  AG VESPA AG VESPA
Его автор посоветовал потомкам в полной мере насладиться жизнью. Как сообщается, письмо было вложено в спичечный коробок.
Предполагается, что записку оставили маляры, по всей видимости, специально спрятавшие послание так, чтобы его нашли именно их коллеги из будущего.
"Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет на этой земле. Мы должны рассказать потомкам о том, что не наслаждались своей жизнью", — говорится в письме.
Мужчины посетовали на то, что стали свидетелями двух войн, и им зачастую приходилось работать голодными. Они посоветовали запастись рисом, мукой, табаком и пшеницей в том случае, если вооруженный конфликт вновь начнется. Также они выразили надежду, что их потомки будут жить лучше.
В комментариях пользователи признались, что находка их растрогала.
"Так прекрасно и душераздирающе", — восхитился подписчик.

"Вау, я действительно потерял дар речи", — признался один из комментаторов.

"Какая красивая история!" — написала пользовательница.
В мире,Антверпен,
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