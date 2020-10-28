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Политолог назвал победителя Карабахской войны

Ura.Ru
12 минут назад
Азербайджан стал победителем в нагорно-карабахском конфликте. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился депутат заксобрания Владимирской области, политолог и журналист Максим Шевченко.
Политолог назвал победителя Карабахской войны
Фото: ReutersReuters
«Азербайджан освободил весь равнинный Карабах. То, что освободила их армия, — это гораздо больше, чем Нагорный Карабах чисто экономически. Только в Зангелане большой запас золота. Азербайджан безоговорочно выиграл в этой войне», — сказал Шевченко. По его словам, заняв Зангелан, Азербайджан отрезал Нагорный Карабах от границы с Ираном. Сейчас им осталось перерезать Лачинский район. Это, как отметил политолог, станет концом войны. Но Азербайджан не делает это пока по политическим мотивам. Если они освободят Лачин, для Карабаха останется капитуляция либо война до последнего солдата, считает депутат.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Карабахе обострился в конце сентября. Ереван и Баку начали активные боевые действия, перед этим обвинив друг друга в провокациях. Ранее президент АР Ильхам Алиев заявил, что под контроль азербайджанской стороны перешло свыше 100 населенных пунктов.
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