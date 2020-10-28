Политолог назвал победителя Карабахской войны

«Азербайджан освободил весь равнинный Карабах. То, что освободила их армия, — это гораздо больше, чем Нагорный Карабах чисто экономически. Только в Зангелане большой запас золота. Азербайджан безоговорочно выиграл в этой войне», — сказал Шевченко. По его словам, заняв Зангелан, Азербайджан отрезал Нагорный Карабах от границы с Ираном. Сейчас им осталось перерезать Лачинский район. Это, как отметил политолог, станет концом войны. Но Азербайджан не делает это пока по политическим мотивам. Если они освободят Лачин, для Карабаха останется капитуляция либо война до последнего солдата, считает депутат.