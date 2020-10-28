Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Байден досрочно проголосовал на выборах в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 25 минут назад
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден досрочно проголосовал в городе Уилмингтон (штат Делавэр) на всеобщих выборах в стране, трансляцию вел телеканал CNN.

«Я намерен сделать то, что, надеюсь, сделаете и вы. Я выйду из здания и проголосую», — сказал Байден за несколько минут до этого во время своего выступления, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США к 27 октября досрочно проголосовали свыше 70 млн американцев.
Напомним, всеобщие выборы пройдут в США 3 ноября. На них будут избираться президент США, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Сам американский лидер досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении карабахского кризиса Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении карабахского кризиса Зарубежные эксперты назвали «слабаками» обвиняющих Путина по «делу Навального» Зарубежные эксперты назвали «слабаками» обвиняющих Путина по «делу Навального» Сатановский оценил ухудшение отношений между ОАЭ и Турцией Сатановский оценил ухудшение отношений между ОАЭ и Турцией
В мире , Видео , Джозеф Байден , CNN , ИТАР-ТАСС , Делавэр , Индианаполис , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
Турция поплатилась за ошибку с военными РФ
Турция поплатилась за ошибку с военными РФ
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Поражение «Слуги народа»: масштаб катастрофы уточняется
Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
Видео
Уничтожение азербайджанского беспилотника попало на видео
00:36
Уничтожение азербайджанского беспилотника попало на видео
Опубликовано видео с вернувшимися на землю космонавтами
03:24
Опубликовано видео с вернувшимися на землю космонавтами
Буйвол сразился со львами и попал на видео
02:18
Буйвол сразился со львами и попал на видео
Lada Niva сгорела на МКАД и попала на видео
00:40
Lada Niva сгорела на МКАД и попала на видео
Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео
01:52
Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео
Крыса на магазинном прилавке шокировала петербуржцев
00:15
Крыса на магазинном прилавке шокировала петербуржцев
Происшествия
Загадочная находка на дне Черного моря попала на видео
00:15
Загадочная находка на дне Черного моря попала на видео
Прогноз МВФ: в России будут жить, как в Туркмении
02:54
Прогноз МВФ: в России будут жить, как в Туркмении
Общество Статьи
Россиянка выбросила из окна двух маленьких дочерей
01:44
Россиянка выбросила из окна двух маленьких дочерей
Происшествия
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
00:28
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение