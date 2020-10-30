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В Европе заявили о перегрузке здравоохранения из-за COVID-19 

Lenta.ru и ещё 3 32 минуты назад
В Европе заявили о перегрузке здравоохранения
Фото: Reuters
Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в формате видеоконференции по борьбе с пандемией заявил, что больницы и сектор здравоохранения в странах Евросоюза испытывают перегрузку из-за второй волны COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделила 220 миллионов евро для безопасной перевозки пациентов между медучреждениями разных европейских стран. Однако, подчеркнула она, для эффективной работы необходимо улучшить обмен информацией.
Также Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза не торопиться со снятием действующих ограничений после второй волны коронавируса, передает РИА Новости. Она предположила, что после первой волны ограничения были сняты преждевременно.

«Нам следует понять, что предстоит бороться против вируса, пытаться ограничить его распространение, пока не будет достаточно иммунитета среди населения благодаря вакцинации», — заявила глава Еврокомиссии.

В Европе наблюдается рост заболеваемости заражений коронавирусом. Испания и Италия уже ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации. Испанские власти одобрили введение комендантского часа между 23 часами и 6 часами утра. В Италии до 24 ноября закрываются спортзалы, общественные бассейны, кинотеатры и театры. Также после 18:00 прекращается работа всех точек общественного питания, включая бары, рестораны и кафе. 28 октября президент Франции Эммануэль Макрон ввел в стране карантин с 30 октября до 1 декабря. Будут закрыты общественные учреждения, университеты, ограничены частные собрания и митинги. При этом детсады, школы, колледжи и лицеи останутся открытыми. В Германии жесткий карантин будет введен с 2 ноября.
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В мире , Шарль Мишель , Эммануэль Макрон , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , РИА Новости , Австралия , Бельгия , Брюссель , Германия , Испания , Италия , Китай , Южная Корея , Новая Зеландия , Руанда , Сингапур , Таиланд , Уругвай , Франция , Япония
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