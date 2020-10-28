Пока вы не уснули: РФ предрекли шоковый сценарий

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Счётная палата РФ спрогнозировала, что грозит российской экономике, если ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, сохранится до лета 2021 года. Аналитики назвали свой прогноз «шоковым сценарием»

Воздушно-космические силы (ВКС) России на полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает ТАСС.

Режим обязательной самоизоляции для москвичей старше 65 лет, а также для жителей города с хроническими заболеваниями, продлён до 29 ноября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин

Пенсия может быть уменьшена на 20%, если получателю по ошибке начислили больше положенной суммы или в связи с решением суда, заявили в Пенсионном фонде России (ПФР) . Эта возможность предусмотрена федеральным законом.

Оспаривать принадлежность Крыма может не Украина, а Турция, заявил в эфире телеканала «Наш» бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов. Он напомнил, что существует исторический документ, где прописано возможное право Анкары на полуостров.

Позор для России, ликует норвежский журналист Dagbladet. Он не скрывает радости: российские биатлонисты лишились медали за эстафету, и победителем по количеству золота стала Норвегия.

По данным на 28 октября коронавирус в России выявили у 16 202 человек, 346 инфицированных умерли. об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Заявление президента Эммануэля Макрона о намерении выстроить во Франции систему «просвещенного ислама» и его отказ осудить карикатуры на пророка Мухаммеда вызвали возмущение на Кавказе и вылились в акции против французского лидера.