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Пока вы не уснули: РФ рассказали о шоковом сценарии в экономике 

Сергей Василенок 11 минут назад
Пока вы не уснули: РФ предрекли шоковый сценарий
Фото: ТАСС
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Составлен «шоковый сценарий» для экономики России

Счётная палата РФ спрогнозировала, что грозит российской экономике, если ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, сохранится до лета 2021 года. Аналитики назвали свой прогноз «шоковым сценарием»
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Россия испытала новую ракету

Воздушно-космические силы (ВКС) России на полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает ТАСС.
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В Москве продлили антикоронавирусные меры

Режим обязательной самоизоляции для москвичей старше 65 лет, а также для жителей города с хроническими заболеваниями, продлён до 29 ноября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
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Россиян предупредили об уменьшении пенсий

Пенсия может быть уменьшена на 20%, если получателю по ошибке начислили больше положенной суммы или в связи с решением суда, заявили в Пенсионном фонде России (ПФР) . Эта возможность предусмотрена федеральным законом.
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Украина захотела передать Крым Турции

Оспаривать принадлежность Крыма может не Украина, а Турция, заявил в эфире телеканала «Наш» бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов. Он напомнил, что существует исторический документ, где прописано возможное право Анкары на полуостров.
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Норвегия наконец-то выиграла Игры-2014 в Сочи

Позор для России, ликует норвежский журналист Dagbladet. Он не скрывает радости: российские биатлонисты лишились медали за эстафету, и победителем по количеству золота стала Норвегия.
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В России обновился рекорд смертей от коронавируса

По данным на 28 октября коронавирус в России выявили у 16 202 человек, 346 инфицированных умерли. об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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"Президент слышит": Володин устроил разнос Силуанову

Президент России Владимир Путин слышит граждан, а министр финансов Антон Силуанов нет. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
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На Кавказе проходят акции против Макрона

Заявление президента Эммануэля Макрона о намерении выстроить во Франции систему «просвещенного ислама» и его отказ осудить карикатуры на пророка Мухаммеда вызвали возмущение на Кавказе и вылились в акции против французского лидера.
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"Только он": жители Карабаха обратились к Путину

Жители Нагорного Карабаха надеются, что разрешить конфликт с Азербайджаном поможет Россия во главе с президентом Владимиром Путиным. Об этом в своем Telegram-канале «Barbie на войнушке» заявила военный корреспондент Кристина Мельникова.
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Комментарии
В мире , Антон Силуанов , Кристина Мельникова , Сергей Собянин , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Эммануэль Макрон , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Счетная палата , Интерпол , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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