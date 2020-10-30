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Армения законодательно закрепила деятельность ополчения 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 1 час назад
Армения узаконила деятельность ополчения
Фото: ТАСС
Глава Армении Армен Саркисян утвердил поправки в закон "Об обороне", которые будут регулировать деятельность народного ополчения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента. В официальном заявлении на сайте президента сказано, что поправки ранее были одобрены национальным парламентом.
Заместитель главы Минобороны Армении Габриел Балаян на выступлении в парламенте подчеркнул, что ополчение размещено по территориальному принципу. По вступившему в силу закону, главой ополчения станет начальник генштаба. Локально возглавлять отряды обязаны главы территориальных органов. В столице им будет заммэра.
В законе также прописали условия компенсаций гражданам и юрлицам в случае повреждения имущества в ходе военных действий. Ранее замминистра обороны рассказал о планах по присоединению к народному ополчению до 100 тысяч человек. По его словам, ополченцы будут получать оружие только в случае непосредственных военных действий. Члены ополчения смогут организовывать эвакуацию и заниматься задачами гражданской обороны.
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Комментарии
В мире , Армен Саркисян , Министерство обороны , Генштаб , Армения
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