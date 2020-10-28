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На Украине назвали главные причины крушения Ан-26 

RT на русском 37 минут назад
На Украине назвали главные причины крушения Ан-26
Фото: РИА Новости
Правительство Украины назвало основные причины крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 25 сентября в Харьковской области.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Как заявил глава соответствующей комиссии, вице-премьер-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, самолёт потерпел крушение по целому ряду причин.

«Первым опасным фактором, именно который спровоцировал событие, что в дальнейшем привело к катастрофе самолёта, стал отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя», — сказал он.

Отмечается, что причинами авиакатастрофы по результатам расследования правительственной комиссией в итоге стали: взлёт конвейером (выполнялся 6 полёт подряд); отказ системы управления двигателя; нарушение плановой таблицы полетов; системные нарушения правил выполнения полетов; недостаточная профессиональная подготовка экипажа во время ЧП.
Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.
На месте крушения самолёта были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.
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Комментарии 1
В мире , Происшествия , Олег Уруский , Правительство Украины
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