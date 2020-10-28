Британская газета оскорбила Кадырова 

Как писал «Рамблер», 24 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Джастином Гейджи. После этого боя дагестанский спортсмен объявил о завершении карьеры, объяснив, что после смерти отца хочет проводить больше времени с матерью.

The Guardian назвала Нурмагомедова одним из самых известных спортсменов-мусульман и заявила, что он «оставил после себя сложное наследие».

В числе противоречивых фактов о бойце газета назвала дружбу с «диктатором» и «кровожадным тираном» Кадыровым, «известным чистками в ЛГБТ-сообществе».

The Guardian отмечает, что в последние несколько лет Кадыров приглашал Нурмагомедова провести тренировочный семинар в своем бойцовском клубе, боец становился почетным гостем на нескольких шоу клуба Akhmat. Кроме того, Кадыров дарил Нурмагомедову и его отцу роскошные автомобили и сделал чемпиона UFC почетным гражданином Грозного.

По версии издания, Кадыров использует свои отношения с Нурмагомедовым, чтобы создать репутацию «великодушного, любящего спорт лидера».