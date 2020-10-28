Война в Карабахе поставила Пашиняна над пропастью 

Сложная ситуация на фронте в Нагорном Карабахе и необходимость принимать непопулярные решения могут привести к концу политической карьеры премьер-министра Армении Никола Пашиняна . Об этом в своей статье в «Свободной прессе» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин

«Рамблер» писал, что конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в его эскалации. 20 октября президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан. А армянский лидер Никол Пашинян констатировал, что на данном этапе конфликт не имеет политического решения.

При этом перемирия, заключенные сначала при посредничестве России, а потом и США, оказались нарушены.

По словам военного эксперта, армия Нагорного Карабаха находится в очень сложной ситуации, потеряв до 30% от своей довоенной численности. Большие потери не смогло компенсировать и пополнение техникой из Армении и резервистами, а также добровольцами из армянских диаспор других стран.

При этом военнослужащие Азербайджана уверились в своих силах, а успехи в Нагорном Карабахе подняли боевой дух армии, которая уже почти в упор подошла к, так называемому, «лачинскому коридору» — стратегической дороге, соединяющей Степанакерт с армянским Горисом, отметил Владислав Шурыгин.

«Если азербайджанцам удастся перерезать эту трассу, то положение НКР (непризнанная Нагорно-карабахская республика. — Прим. ред.) станет катастрофическим. Республика окажется в полной изоляции и окружении», — уверен он.

Эксперт отметил, что такое положение на фронте привело к тому, что руководству Армении придется либо начинать полномасштабное военное вмешательство, либо гуманитарную операцию по эвакуации мирного населения Нагорного Карабаха.

Однако вмешательство Армении в войну может привести к удару со стороны Турции, обострению отношений с Ираном и втягиванию в боевые действия России. Что резко обострит обстановку в регионе.

«Сценарий эвакуации мирного населения Карабаха и отвода оттуда войск, хотя и логичен, фактически, невозможен (…). Сдачу Карабаха армянское общество Пашиняну просто не простит. Остаются ещё два варианта — расписаться в собственном бессилии, подать в отставку и уйти (…). Второй вариант — остановка войны и начало мирных переговоров на условиях Баку, но он мало чем отличается от фактической капитуляции», — отмечает эксперт.

Он уверен, что премьер-министру Армении скоро придется принимать решения и «хороших» среди них «просто нет».