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«Россия не отдаст свои территории» 

Павел Тиунов 1 час назад
«Россия не отдаст свои территории»
Фото: РИА Новости
Россия не допустит провокации со стороны подконтрольных США стран, заявил член Совета Фдерации РФ Франц Клинцевич. Так сенатор в беседе с корреспондентом РИА ФАН прокомментировал появление норвежского военного корабля в российской особой экономической зоне.
15 октября, как сообщал «Рамблер», сервисы, отслеживающие передвижение морского транспорта, зафиксировали появление в исключительной экономической зоне РФ военного норвежского ледокола. Журналисты выяснили, что на борту корабля находится 55 офицеров и ученые. Известно, что судно передвигалось по одной из трасс Северного морского пути без согласия на то российских властей.
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Коментируя ситуацию, Франц Клинцевич заявил, что инцидент скорее связан с американской провокацией. По его мнению, США через «формально суверенные» страны проверяет реакцию России на появление иностранных судов у своих границ.

«Арктика — сегодня лакомый кусочек, в котором заинтересованы очень многие», — объяснил происходящее сенатор.

Член Совфеда добавил, что Россия внимательно отслеживает передвижение иностранных кораблей и при необходимости пресечет возможное нарушение государственной границы.

«Россия не допустит «отжатия» своих территорий», — констатировал Клинцевич.

Ранее, как сообщал «Рамблер», российские специалисты уличили НАТО в отработке удара по югу РФ. Инцидент произошел 4 сентября, когда над акваторией Черного моря появились пять американских и английских самолетов-разведчиков, один стратегический беспилотник. Операцию прикрывали два польских и два украинских истребителя.
В результате авиационная группа приблизилась к российским границам на расстояние в 15 км, при этом проводя разведку на 600 км вглубь России. Российские военные эксперты посчитали проведенную операция «отработкой авиаудара по военным объектам на территории южных регионов РФ». На момент появления натовской группировки вблизи российских границ в воздух в экстренном порядке были подняты восемь российских истребителей, которые успешно «прикрыли рубежи» на случай возможной диверсии.
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В мире , Франц Клинцевич , Совет Федерации , НАТО , РИА ФАН
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