Раскрыта провокация Украины в Крыму

Они также отметили, что к крымчанам не приезжает «скорая помощь», в регионе не хватает аптек, а власти намеренно искажают статистику по количеству заболевших, чтобы не допустить социального взрыва. В представительстве выразили готовность организовать для жителей полуострова онлайн-консультации по лечению COVID-19, а также разместить аптечные пункты с лекарствами на контрольно-пропускных пунктах на украинской границе.