Раскрыта провокация Украины в Крыму

Заявления о том, что ситуация с разгулом эпидемии коронавируса в Крыму
уже является критической – провокации со стороны Украины
, заявил глава региона Сергей Аксенов
. По его словам, жителей полуострова спасают маски, сообщает
РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудники представительства президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области заявили
в Facebook, что в больницах на полуострове не хватает койкомест для инфицированных местных жителей, поэтому в госпитализации отказывают даже тяжелобольным.
Они также отметили, что к крымчанам не приезжает «скорая помощь», в регионе не хватает аптек, а власти намеренно искажают статистику по количеству заболевших, чтобы не допустить социального взрыва. В представительстве выразили готовность организовать для жителей полуострова онлайн-консультации по лечению COVID-19, а также разместить аптечные пункты с лекарствами на контрольно-пропускных пунктах на украинской границе.
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявление украинцев, назвав их «провокаторами» и «недоброжелателями».
Он подчеркнул, что в настоящее время в Сети активно действуют «диванные армии». При этом, отбивая атаки на местную власть, он подчеркнул, что у руководства региона нет задачи вводить кого-лиюо в заблуждение, публикую недостоверную статистику.
«Поэтому, пожалуйста, ориентируйтесь на официальные источники информации. Мы понимаем свою ответственность перед крымчанами», - заявил Аксенов.
По его словам, ситуация с распространением инфекции в Крыму еще сложная, но жителей «спасает ношение масок».