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Байден призвал ввести санкции против Лукашенко и его окружения

Профильиещё 11
1 час назад
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден пообещал, что в случае избрания будет работать над разработкой плана экономической поддержки «подлинно суверенной, демократической Белоруссии».
Байден призвал ввести санкции против Лукашенко
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom
Он также призвал международное сообщество ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения, сообщает Reuters. Он считает, что необходимо «заморозить их офшорные счета, где они держат свое украденное богатство».
Напомним, массовые протесты не прекращаются в Белоруссии с 9 августа, когда были оглашены результаты президентских выборов. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция эти итоги не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Ранее министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать список официальных лиц Белоруссии, которые должны попасть под санкции Брюсселя за фальсификацию результатов на президентских выборах и нарушение прав человека. Из-за позиции Кипра главы МИД стран ЕС не могут согласовать санкционный список против Белоруссии. В ответ на свое одобрение Никосия требует от Европы ввести санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море.
В мире,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,Демократическая партия США,МИД,ЕС,Reuters,Беларусь,Соединенные Штаты,
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