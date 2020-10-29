Байден призвал ввести санкции против Лукашенко

Он также призвал международное сообщество ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения, сообщает Reuters. Он считает, что необходимо «заморозить их офшорные счета, где они держат свое украденное богатство».
Напомним, массовые протесты не прекращаются в Белоруссии с 9 августа, когда были оглашены результаты президентских выборов. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция эти итоги не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Ранее министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать список официальных лиц Белоруссии, которые должны попасть под санкции Брюсселя за фальсификацию результатов на президентских выборах и нарушение прав человека. Из-за позиции Кипра главы МИД стран ЕС не могут согласовать санкционный список против Белоруссии. В ответ на свое одобрение Никосия требует от Европы ввести санкции против Турции из-за ее действий в Средиземном море.