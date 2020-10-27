Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал белорусскому президенту Александру Лукашенко выкрасть Светлану Тихановскую из гостиницы в Литве и повесить ее в центре Минска. Об этом российский политик заявил в эфире программы «60 минут».
«Нужно выкрасть из гостиницы, привезти и повесить в центре Минска, чтоб все видели. Как Столыпин вешал», — заявил Жириновский.
Он назвал Тихановскую «стервотной бабенкой», «ведьмой» и «чудовищем».
«Посмотрите на это мерзкое лицо! Это ведьма, чудовище, посмотрите на ее лицо!» — призвал Жириновский, указывая на фотографию Светланы Тихановской на экране.
На замечание ведущего Евгения Попова, что лидер белорусской оппозиции, возможно, прекрасная женщина, Жириновский категорически заявил, что она «шляется по всей Европе», «везде просит „дай, дай“, и „продает, сдает страну“.
Политик отметил, что европейским политикам не нужна Тихановская, а нужно разместить военные базы возле Смоленска.
Как сообщал „Рамблер“, 13 октября Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко: приказала ему до 26 октября объявить о своем уходе, полностью остановить насилие на улицах и освободить всех политических заключенных, а если он этого не сделает, пригрозила начать национальную забастовку всех предприятий, заблокировать все дороги и обвалить продажи в государственных магазинах.