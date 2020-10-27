«Нужно выкрасть из гостиницы, привезти и повесить в центре Минска, чтоб все видели. Как Столыпин вешал», — заявил Жириновский.

Он назвал Тихановскую «стервотной бабенкой», «ведьмой» и «чудовищем».

«Посмотрите на это мерзкое лицо! Это ведьма, чудовище, посмотрите на ее лицо!» — призвал Жириновский, указывая на фотографию Светланы Тихановской на экране.

На замечание ведущего Евгения Попова , что лидер белорусской оппозиции, возможно, прекрасная женщина, Жириновский категорически заявил, что она «шляется по всей Европе», «везде просит „дай, дай“, и „продает, сдает страну“.

Политик отметил, что европейским политикам не нужна Тихановская, а нужно разместить военные базы возле Смоленска.

Как сообщал „Рамблер“, 13 октября Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко: приказала ему до 26 октября объявить о своем уходе, полностью остановить насилие на улицах и освободить всех политических заключенных, а если он этого не сделает, пригрозила начать национальную забастовку всех предприятий, заблокировать все дороги и обвалить продажи в государственных магазинах.