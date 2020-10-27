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В Швейцарии признали успехи внешней политики России

РИА Новостииещё 1
50 минут назад
Россияуспешно реализует политику по закреплению сфер своего мирового влияния, говорится в ежегодном докладе швейцарской Федеральной разведывательной службы (NDB).
В Швейцарии признали успехи внешней политики России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Россия продолжает преследовать свою цель действовать наравне с США и стремится установить и закрепить сферу своего влияния. Эта политика приносит успех, но страна стремится к большему. Украина остается в центре стратегических интересов России, как и Белоруссия", - говорится в докладе "Безопасность Швейцарии-2020".
Как отмечается, Черное море и Средиземное море – это еще одни сферы, где Россия конкурирует за влияние с другими международными игроками.
Согласно докладу спецслужб, в целом стратегическую обстановку в Швейцарии определяют соперничество между США и Китаем, стремление России укрепить сферу своего влияния в Европе, а также ряд конфликтов и кризисов на европейских границах.
"Несмотря на то, что после 2020 года США останутся самой влиятельной мировой державой, значимость трансатлантических отношений и американского присутствия на Ближнем Востоке будет продолжать снижаться. Соперники США на геополитической арене попытаются извлечь из этого выгоду и будут стремиться расширить свою власть и отстаивать собственные интересы в областях ослабевающего влияния США", - отмечается в докладе.
Швейцарские спецслужбы указывают, что Китай считает себя растущей великой державой "наравне с США". По мнению швейцарского ведомства, пропасть между либеральной моделью западного образца и авторитарным государственным капитализмом продолжит увеличиваться.
"Есть все больше признаков того, что международная система может все больше формироваться под влиянием стратегической конкуренции между США и Китаем – в той мере, в какой каждый из них устанавливает свою исключительную зону стратегического влияния", - говорится в докладе.
В мире,Политика,Россия,Швейцария,Соединенные Штаты,Украина,
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