В Швейцарии признали успехи внешней политики России

"Россия продолжает преследовать свою цель действовать наравне с США и стремится установить и закрепить сферу своего влияния. Эта политика приносит успех, но страна стремится к большему. Украина остается в центре стратегических интересов России, как и Белоруссия", - говорится в докладе "Безопасность Швейцарии-2020".
"Несмотря на то, что после 2020 года США останутся самой влиятельной мировой державой, значимость трансатлантических отношений и американского присутствия на Ближнем Востоке будет продолжать снижаться. Соперники США на геополитической арене попытаются извлечь из этого выгоду и будут стремиться расширить свою власть и отстаивать собственные интересы в областях ослабевающего влияния США", - отмечается в докладе.
"Есть все больше признаков того, что международная система может все больше формироваться под влиянием стратегической конкуренции между США и Китаем – в той мере, в какой каждый из них устанавливает свою исключительную зону стратегического влияния", - говорится в докладе.