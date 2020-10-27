Киев приготовил для России «крымскую подставу» в ООН

Как отмечается на сайте МИД Украины, Квин заявила о готовности США к сотрудничеству для создания Крымской платформы. Целью этой платформы должна стать «консолидация политики непризнания» российского Крыма международным сообществом.
Квин подчеркнула, что позиция США «остается твердой и неизменной», Штаты продолжают считать полуостров частью Украины.
На встрече с Квин Джапарова также рассказала, что Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН «обновленные и существенно усиленные» резолюции о «милитаризации» Крыма и ситуации с правами человека на полуострове.
По версии «Царьграда», эти резолюции - «новая подстава для России по Крыму».
Как писал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия смогла забрать Крым из-за бездействия украинских чиновников «самого высшего эшелона власти».
Зеленский отмечал, что за шесть лет никто так и не создал платформы для обсуждения проблемы Крыма. Он благодарил Евросоюз и США за санкции против России и заявлял, что собирается сделать «что-нибудь еще», но не уточнил, что именно.