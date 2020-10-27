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«Мусульмане не простят»: Кадыров пригрозил Макрону 

Павел Тиунов 42 минуты назад
«Мусульмане не простят»: Кадыров пригрозил Макрону
Фото: РИА Новости
Скандальными заявлениями по поводу публикации карикатур на пророка Мухаммеда и построения во Франции «просвещенного ислама» президент страны Эммануэль Макрон провоцирует мусульман совершать преступления, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, французский лидер сам ведет себя как террорист.
Кадырова вывела из себя новость о том, что французские власти поддержали публикацию карикатур на пророка, прикрываясь при этом свободой слова. Руководитель Чеченской республики отметил, что позиция французского президента может привести к трагическим последствиям.

«Своими действиями он (Макрон), наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель», — констатировал глава Чечни (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Кадыров подчеркнул, что главное в жизни любого мусульманина — религия, и никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме.

«Мусульмане этого не простят», — предупредил политик.

Обращаясь к самому Макрону, Кадыров заявил, что он сам ведет себя как террорист, который взращивает экстремистские идеи в умах молодежи. При этом он призвал французского лидера готовиться к тому, что мусульмане «не позволят оскорблять имя пророка Мухаммеда».
Ранее, как сообщал «Рамблер», муфтий Чеченской республики Салах-Хаджи Межиев заявил, что Эммануэль Макрон — «террорист №1 в мире, враг всех мусульман и самое унизительное существо». Он подчеркнул, что в погоне за либеральными ценностями французский лидер «начал заранее проигрышное шествие на Ислам».
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Комментарии 6
В мире , Рамзан Кадыров , Эммануэль Макрон
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