«Мусульмане не простят»: Кадыров пригрозил Макрону 

Кадырова вывела из себя новость о том, что французские власти поддержали публикацию карикатур на пророка, прикрываясь при этом свободой слова. Руководитель Чеченской республики отметил, что позиция французского президента может привести к трагическим последствиям.

«Своими действиями он (Макрон), наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель», — констатировал глава Чечни (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Кадыров подчеркнул, что главное в жизни любого мусульманина — религия, и никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме.

«Мусульмане этого не простят», — предупредил политик.

Обращаясь к самому Макрону, Кадыров заявил, что он сам ведет себя как террорист, который взращивает экстремистские идеи в умах молодежи. При этом он призвал французского лидера готовиться к тому, что мусульмане «не позволят оскорблять имя пророка Мухаммеда».

Ранее, как сообщал «Рамблер», муфтий Чеченской республики Салах-Хаджи Межиев заявил, что Эммануэль Макрон — «террорист №1 в мире, враг всех мусульман и самое унизительное существо». Он подчеркнул, что в погоне за либеральными ценностями французский лидер «начал заранее проигрышное шествие на Ислам».