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Лукашенко поклялся «на излете президентской жизни» решать все вопросы как того хочет народ 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на "излете президентской жизни" клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как этого хочет белорусский народ.

"Люди живут, трудятся и требуют безопасной жизни, — сказал он во вторник на совещании по подготовке к очередному Всебелорусскому народному собранию, которое должно заняться в том числе и вопросами конституционной реформы. — Наконец-то люди оценили, что они могут потерять. Мы хотим так, как было до выборов… Так и будет. Мы обязаны вот это требование народа обеспечить, обеспечить всеми возможными и доступными по закону средствами. И я хочу еще раз повторить: все будет так. И конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова! Это моя клятва! На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ".

Видео с заседания опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".
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В мире , Видео , Александр Лукашенко
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