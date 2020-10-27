"Люди живут, трудятся и требуют безопасной жизни, — сказал он во вторник на совещании по подготовке к очередному Всебелорусскому народному собранию, которое должно заняться в том числе и вопросами конституционной реформы. — Наконец-то люди оценили, что они могут потерять. Мы хотим так, как было до выборов… Так и будет. Мы обязаны вот это требование народа обеспечить, обеспечить всеми возможными и доступными по закону средствами. И я хочу еще раз повторить: все будет так. И конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова! Это моя клятва! На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ".