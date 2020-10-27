Почему Киев отказался от российской вакцины

Запад будет испытывать свою вакцину от коронавируса на украинцах. Об этом заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. По его словам, Запад намеренно запрещает украинским властям покупать российскую вакцину от коронавируса в пользу собственного препарата. Именно поэтому западную вакцину планируют испытывать на украинцах.

Депутат считает, что таким образом в стране действуют двойные стандарты: газ у России приобретается, а вакцина — нет, пишет «Экономика сегодня».