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Запад будет испытывать свою вакцину на украинцах 

РИА «ФедералПресс» 19 минут назад
Почему Киев отказался от российской вакцины
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады объяснил, почему Украина не покупает российскую вакцину.
Запад будет испытывать свою вакцину от коронавируса на украинцах. Об этом заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. По его словам, Запад намеренно запрещает украинским властям покупать российскую вакцину от коронавируса в пользу собственного препарата. Именно поэтому западную вакцину планируют испытывать на украинцах.
Вакцину от коронавируса проверили на побочные эффекты
Депутат считает, что таким образом в стране действуют двойные стандарты: газ у России приобретается, а вакцина — нет, пишет «Экономика сегодня».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил об «уникальной» украинской вакцине от коронавируса. Ее разработка заняла около полугода.
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В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада , ФедералПресс
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