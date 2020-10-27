Названа ошибка России в холодной войне 

Официальная советская пропаганда называла политику США агрессивной и позиционировала борьбу за мир как противовес гонке вооружений. По мнению директора Центра русских исследований Московского гуманитарного университета Андрея Фурсова, это было отчасти оправданно, но с середины 1970-х годов стало контрпродуктивным — власти СССР, говоря о том, что главное — чтобы не было войны, понимало под войной прямое вооруженное противостояние, но не понимало, что другая война, холодная, уже идет.

Историк отметил, что в США холодную войну воспринимали как настоящую ментальную войну, а в Советском Союзе ее даже не считали войной в прямом смысле слова.

«В американском обществе движение за мир всегда было маргинальным. Никогда США не выступали активно за мир, что давало СССР преимущество: Соединенные Штаты можно было представлять как воинственное олицетворение Запада, а СССР — как лидера миротворцев. Конечно, в гонке вооружений были виноваты обе страны. Но если уж разбираться, кто первый начал, то это, несомненно, США», — отмечает «Лента.ру».