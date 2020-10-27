В Литве ужесточили карантин

Каунасе, Со среды в 21 муниципалитете Литвы ужесточается карантин. Правительство республики объявило о введении ограничительных мер в Вильнюсе Клайпеде и других самоуправлениях страны, в которых до сих пор жителям были только рекомендованы некоторые меры защиты от коронавируса.

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Правительство Литвы объясняет свое решение резким ростом заболеваемости новой инфекцией Covid-19. Только за понедельник зафиксирован антирекорд - 766 заболевших, два человека скончались. В прибалтийской республике боятся, что местные больницы могут не справиться с наплывом пациентов.

Вводимый в Литве карантин по сути напоминает те же правила, которые в настоящее время действуют в ряде других европейских стран. С завтрашнего дня лица старше 6 лет в общественных местах (и в закрытых и в открытых) должны носить маски. За пределами населенных пунктов, когда в радиусе 20 метров нет других людей, маску разрешается снимать.

В министерстве здравоохранения Литвы также отмечают, что в культурно-развлекательных учреждениях, в спортивных учреждениях будет ограничен поток посетителей и дистанция между людьми должна быть не менее двух метров.

Как сообщает прибалтийский информационный портал "Делфи", в среду правительству Литвы будет предложено запретить массовые мероприятия и скопления людей. Если правительство это одобрит, то спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. На культурные мероприятия это правило распространяться не будет.

Кстати, вопрос введения карантинных мер активно обсуждается в соседней Латвии. В этой республике также идет существенный рост заболевших коронавирусом, что толкает власти на принятие ограничительных мер.

Между тем

Правительство Швеции отменило рекомендации по соблюдению самоизоляции для лиц старше 70 лет. Отныне на 70-летних и старше распространяются общие рекомендации по индивидуальной защите от коронавируса. Как пояснили в министерстве здравоохранения республики, у старшего поколения самоизоляция вызвала негативные последствия психического и физического характера.

Гендиректор управления здравоохранения страны Юхан Карлсон, ссылаясь на проведенный анализ, рассказал, что пожилые люди стали чувствовать себя еще хуже из-за самоизоляции. Из-за сокращения физической активности появились более серьезные проблемы со здоровьем.