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Пока вы в маске: Познер ответил Андреевой 

Сергей Василенок 2 часа назад

Эксперт: Пандемия продлится еще полтора года

Замглавы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по клинико-аналитической работе Наталья Пшеничная рассказала, что пандемия коронавируса продлится еще как минимум полтора года. Об этом сообщает РИА Новости.
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Попова назвала условие отказа от масок

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что людям не придется всегда носить маски, поскольку для защиты от новой коронавирусной инфекции уже созданы вакцины.
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Власти Москвы уточнили режим работы ночных заведений

В Москве приняты меры по контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей, также наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости, поэтому власти не планируют ограничивать работу таких организаций.
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Познер о заявлении Андреевой: «Это как-то несерьезно»

Познер признает право высказываться за каждым, но удивлен, что ведущая не верит в опасность коронавируса и так об этом говорит.
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Коронавирусом переболел каждый тридцатый москвич

В Москве, которая лидирует по числу заразившихся COVID-19, коронавирусом переболел или болеет в данный момент каждый 30-й житель города, сообщают СМИ.
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Ученые назвали способ предсказать смерть от коронавируса

Частичное поражение сердца у больных COVID-19 может свидетельствовать о повышенном риске смерти. К такому выводу пришла группа ученых Медицинского колледжа Weill Cornell, их статья опубликована в Journal of the American College of Cardiology.
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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 в Чечне (0,4%), Татарстане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Комментарии 1
В мире , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , РИА Новости , Reuters
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