Пока вы в маске: Познер ответил Андреевой 

Замглавы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по клинико-аналитической работе Наталья Пшеничная рассказала, что пандемия коронавируса продлится еще как минимум полтора года. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что людям не придется всегда носить маски, поскольку для защиты от новой коронавирусной инфекции уже созданы вакцины.

В Москве приняты меры по контролю за посещением ночных заведений, которые обеспечивают оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей, также наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости, поэтому власти не планируют ограничивать работу таких организаций.

Познер признает право высказываться за каждым, но удивлен, что ведущая не верит в опасность коронавируса и так об этом говорит.

В Москве, которая лидирует по числу заразившихся COVID-19, коронавирусом переболел или болеет в данный момент каждый 30-й житель города, сообщают СМИ.

Частичное поражение сердца у больных COVID-19 может свидетельствовать о повышенном риске смерти. К такому выводу пришла группа ученых Медицинского колледжа Weill Cornell, их статья опубликована в Journal of the American College of Cardiology.

Наименьший темп прироста COVID-19 в Чечне (0,4%), Татарстане (0,5%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.