Обзор иноСМИ: Трамп сделал «подарок» Путину 

«Мы очень похожи на Запад»: развеян миф о россиянах

Шведская газета Dagens Nyheter взяла интервью у российского политолога Екатерины Шульман и развеяла миф о не любящих политику россиянах. Шульман заявила, что действующая в России система — «искусственная», после ее отмены в стране появится совершенно другая общественность и другие политические лидеры.

Политолог подчеркнула, что у большинства россиян есть высшее образование, 75 процентов граждан России живут в городах, поэтому «изменения неизбежны». Шульман отметила, что россияне используют любую интернет-площадку для обсуждения политики и любят вести дебаты. «Это парламентская нация, которую лишили парламента», — подчеркнула она. По мнению политолога, российское общество абсолютно нормально и очень похоже на западное, «просто пока само этого не осознало».

Главный шпион Германии предрек мировое господство Китая

Бывший глава немецкой разведки Герхард Шиндлер заявил, что Китай близок к «мировому господству», и призвал Европу осознать эту опасность. Об этом сообщает The Times.

Шиндлер, возглавлявший Федеральную разведывательную службу Германии с 2011 по 2016 год, сказал, что Берлину необходимо ограничить свою «стратегическую зависимость» от Пекина и запретить Huawei доступ к своей сети мобильной связи 5G. Он также предупредил, что из-за либерального подхода Ангелы Меркель в Германии оказалось множество молодых мужчин-мусульман, «восприимчивых к насилию и идеологии джихада».

Америка Трампа стала «подарком» Путину

При президенте Дональде Трампе США отказались от международных соглашений по климату и ядерным вооружениям, объявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения , поставили под сомнение будущее НАТО и выступил против столь надежных союзников, как Германия. Как пишет The Washington Post, эти основные моменты почти четырехлетнего правления Трампа выглядят «как список желаний Владимира Путина».

Газета подчеркнула, что Путин «систематически стремился усилить влияние своей страны, дискредитируя демократические институты и ценности Америки».

«Чем более слабыми, поляризованными и неустойчивыми выглядят США, чем больше они страдают от внутренних проблем, чем менее страна эффективна в демонстрации лидерства, тем лучше для России, она извлекает выгоду из мира, в котором Штаты считаются ненадежными и непредсказуемыми», — заявил экс-посол США в России Уильям Бернс.

Канадец убил свою семью, чтобы скрыть двойную жизнь

Житель канадской коммуны Маркем Менхаз Заман жестоко убил свою 50-летнюю мать, 59-летнего отца, 21-летнюю сестру и 70-летнюю бабушку, чтобы они не узнали, что он ведет двойную жизнь. Как пишет Mirror, 24-летний канадец индийского происхождения убил близких за день до того, как они собирались прийти на вручение ему диплома: по официальной версии, он учился в Йоркском университете на инженера.

В действительности Замана давно отчислили из-за плохих оценок. Последние несколько лет он проводил все свое время в местном торговом центре, тренажерном зале и играл в видеоигры. Замана просят приговорить к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение в ближайшие 40 лет.

Коронавирус снижает IQ на восемь пунктов

Исследование показало, что коронавирус может состарить мозг на десять лет или вызвать снижение IQ. Как сообщает Daily Mail, ведущая команда Лондонского Имперского колледжа выяснила, что у COVID-19 могут быть реальные «хронические когнитивные последствия».

Ученые проанализировали анкеты почти 85 тысяч человек, вылечившихся от коронавируса. Пациенты, находившиеся в отделении интенсивной терапии или нуждавшиеся в вентиляции легких, зарегистрировали снижение своего IQ на 8,5 балла. По словам исследователей, это достаточно серьезное падение, которое отражается на повседневной жизни и работе людей.