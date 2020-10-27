Шойгу заявил об угрозе НАТО на границе Союзного государства 

Белоруссии. По данным издания, с таким заявление Шойгу выступил на заседании совместной коллегии министерств обороны России

«По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие. В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе (…) Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», — заявил он.

Шойгу отметил, что НАТО наращивает военное присутствие у границ Союзного государства. В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин указал на растущее количество учений НАТО в соседних странах и увеличение присутствия армии США.

«За последние годы ротационная группировка НАТО в соседних с Беларусью странах выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих», — отметил он.

Как сообщал «Рамблер», в сентябре посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил о возобновлении переговоров между Россией и Белоруссией об углублении интеграции в рамках Союзного государства. Он рассказал, что на конец 2019 года были согласованы 28 с половиной дорожных карт, после чего между сторонами возникли разногласия относительно, в частности, цен на газ и компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли России и переговоры были отложены.

При этом ранее в НАТО опровергли заявление президента Белоруссии о наращивании сил в Восточной Европе, подчеркнув, что войска альянса в регионе не представляют угрозы ни для одного из государств.