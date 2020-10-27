Су-27 защитил границу РФ от истребителей НАТО 

Российский истребитель Су-27 не допустил пересечения границы французскими истребителями «Мираж 2000». Об этом сообщает ТАСС.

Национальном центре управления обороной России рассказали, что вчера радиолокационные станции Южного военного округа обнаружили две воздушные цели над акваторией Черного моря, которые приближались к государственной границе России.

Су-27 был поднят в воздух для их опознавания. Экипаж самолета идентифицировал цели как истребители Военно-воздушных сил Франции «Мираж 2000». Он стал сопровождать их. Некоторое время спустя французские самолеты развернулись в сторону от российской границы. После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования.

«Нарушения госграницы допущено не было. Полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в Национальном центре управления обороной.

Вчера, как сообщал «Рамблер», помимо перехвата истребителей Франции над Черным морем, российский Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил не допустил нарушения границы самолетом-разведчиком U-2S ВВС США и самолетом базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии в Балтийском море.

На прошлой неделе российские истребители Су-35 и МиГ-31 перехватили над Беринговым морем два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США.