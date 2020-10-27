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Су-27 защитил границу РФ от истребителей НАТО 

Артём Кульша 48 минут назад
Су-27 защитил границу РФ от истребителей НАТО
Фото: ТАСС
Российский истребитель Су-27 не допустил пересечения границы французскими истребителями «Мираж 2000». Об этом сообщает ТАСС.
В Национальном центре управления обороной России рассказали, что вчера радиолокационные станции Южного военного округа обнаружили две воздушные цели над акваторией Черного моря, которые приближались к государственной границе России.
Су-27 был поднят в воздух для их опознавания. Экипаж самолета идентифицировал цели как истребители Военно-воздушных сил Франции «Мираж 2000». Он стал сопровождать их. Некоторое время спустя французские самолеты развернулись в сторону от российской границы. После этого Су-27 вернулся на аэродром базирования.

«Нарушения госграницы допущено не было. Полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в Национальном центре управления обороной.

Вчера, как сообщал «Рамблер», помимо перехвата истребителей Франции над Черным морем, российский Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил не допустил нарушения границы самолетом-разведчиком U-2S ВВС США и самолетом базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии в Балтийском море.
На прошлой неделе российские истребители Су-35 и МиГ-31 перехватили над Беринговым морем два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США.
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Комментарии
В мире , Армия , НЦУО РФ , НАТО
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