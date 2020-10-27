В Чечне обрушились на Макрона

Президент Франции Эммунуэль Макрон — террорист №1 в мире, враг всех мусульман и самое унизительное существо, заявил муфтий Чеченской республики Салах-Хаджи Межиев. Так священнослужитель отреагировал на появление карикатур на пророка Мухаммеда на правительственных зданиях во французских городах.

22 октября во Франции прошла серия митингов за свободу слова, которая была спровоцирована убийством учителя лицея Самюэля Пати. Педагог, который якобы демонстрировал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, был обезглавлен уроженцем Чечни Абулаком Анзоровым. В ходе акции протеста во французском городе Монпелье на стену городской ратуши спроецировали карикатуры, которые стали причиной преступления.

«Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего АллахIа, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей», — отметил муфтий (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Межиев добавил, что французы намеренно сеют межнациональную и межрелигиозную рознь. Отметив, что «конец близок», он предсказал «конец империи зла», поскольку «Всевышний направит» на западные страны «весь свой гнев».

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Турции Реджеп Эрдоган, жестко отреагировал на заявление Эммануэля Макрона, призвавшего Европу бороться с «исламским сепаратизмом». Он выразил недоумение, какие у французского лидера могут быть проблемы с мусульманами. Он подчеркнул, что Макрон таким образом проявляет неуважение к миллионам своих же сограждан, которые исповедуют ислам. По мнению Эрдогана, французскому коллеге требуется «лечение психических расстройств», трактовав его слова как проявление враждебности по отношению к Турции.