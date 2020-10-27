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В Польше произошли массовые беспорядки из-за запрета абортов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Польше продолжаются протесты из-за запрета абортов
Фото: РИА Новости
В Польше продолжаются массовые протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов, в том числе перекрываются дороги. В Варшаве полиции пришлось вмешаться, чтобы не допустить столкновения протестующих с ультраправыми.
Как пишет Deutche Welle, в Польше не утихают протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов. Они уже охватили около 150 городов. В Варшаве протестующие блокировали несколько оживленных перекрестков.
По всей стране в акции протеста приняли участие десятки тысяч человек — в автомобилях, на велосипедах или пешком они блокировали движение на дорогах.
Многие участники акций сняли с себя верхнюю одежду и держали плакаты с написанными в оскорбительной форме требованиями к правительству уйти в отставку.
Полиция с трудом не допустила столкновения этой группы с правыми демонстрантами: чтобы не допустить избиений, полиция применила перцовый газ. В Кракове протесты прошли под лозунгом «Это война».
Между тем решение властей Польши пойти на столь спорный шаг в разгар пандемии, когда массовые акции небезопасны, вызывает все больше критики. Профессора Краковского университета в своем заявлении назвали это решение «доказательством отсутствия у властей чувства ответственности за жизни людей».
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Комментарии
В мире , Варшава , Краков , Польша
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