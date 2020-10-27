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Лидер Карабаха сменил раненого министра обороны 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Лидер Карабаха сменил раненого министра обороны
Фото: РИА Новости
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что сменил министра обороны Карабаха, получившего ранение в бою.

«Подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны — командующего армией обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха). На этот пост назначен генерал-майор Микаел Арзуманян с присвоением ему звания генерал-лейтенант», — передает РИА «Новости» слова Араика Арутюняна.

Решение обусловлено ранением, полученным Арутюняном на одном из боевых постов, и «не должно давать повода для кривотолков», подчеркнул лидер НКР.

«Желаю Джалалу Арутюняну выздоровления, уверен, что он очень скоро вернется в строй, чтобы продолжать служить родине», — отметил президент.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.
Напомним, в воскресенье Госдеп США сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября.
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В мире , Война, Карабах , Араик Арутюнян , Госдеп США , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения , Москва , Сирия , США
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