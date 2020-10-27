Лидер Карабаха сменил раненого министра обороны 

«Подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны — командующего армией обороны Республики Арцах (самоназвание Карабаха). На этот пост назначен генерал-майор Микаел Арзуманян с присвоением ему звания генерал-лейтенант», — передает РИА «Новости» слова Араика Арутюняна.