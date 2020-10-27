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Народная забастовка в Белоруссии попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
25 октября Светлана Тихановская объявила народную забастовку Белоруссии. Ранее экс-кандидат в президенты Республики Беларусь предложила действующей власти принять ультиматум и отказаться от руководства страной. В противном случае люди остановят всю экономику Беларуси. 26 октября истек срок действия "народного ультиматума" и тысячи людей объявили забастовку. В числе бастующих оказались рабочие с предприятий МТЗ, МЭЗ, "Гродно-Азот" и других крупных заводов страны. Студенты-медики, студенты-радиоэлектронщики и др. присоединились к забастовке. Белорусские милиционеры задержали около 10 студентов. В правительстве Белоруссии опровергли сообщения о забастовках. Все предприятия работали в штатном режиме, заявили власти.
В мире , Видео , Светлана Тихановская
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