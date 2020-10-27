Спиртопровод из Молдавии в Украину попал на видео 

В Курчаганском водохранилище украинскими пограничниками была обнаружена полиэтиленовая труба, которая, по предварительным данным, предназначена для незаконной контрабандной передачи алкоголя из Молдавии в Украину. Пограничники увидели конец спиртопровода в камышах. Второй конец находился на другом берегу водохранилища, в пяти метрах от Кучурганской дамбы. ранее подобное сооружение уже находили в Одесской области. Труба длинной 500 м шла от границы в сторону частного дома.
Сейчас труба демонтируется. После демонтажа трубу передадут Одесской таможне. "Следствие считает, что служебные и должностные лица правоохранительных органов, вероятно, вступили в сговор с представителями коммерческих структур, чем нанесли тяжелые последствия интересам государства", — пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.