Белоруссия: эволюция режима неизбежна

Однако организация забастовок на крупных предприятиях требует, прежде всего, наличия достаточно разветвленной сети в виде стачкомов на каждом таком предприятии и координации совместных действий. В том числе нужны и какие-то денежные средства на поддержание такой сети и помощь тем активистам, которые попали в трудную ситуацию. Ничего этого пока у белорусской оппозиции нет, хотя сбор средств и начался. В то же время сама Тихановская показывает, что она в некоторой степени обучаема, и сегодня уже не выглядит такой политически беспомощной, как в августе.