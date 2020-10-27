Белоруссия: эволюция режима неизбежна

В некоторых западных СМИ публикуют списки якобы бастующих предприятий, среди которых называют в том числе крупнейшие, такие как «Гродно Азот», Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, ОАО «Беларуськалий», компании «Атлант», «Беларусьнефть», «Интеграл», Минский автомобильный завод и некоторые другие. Пишут также, что многие частные компании и предприятия общепита в Минске объявили 26 октября нерабочим днем, сославшись на «технические причины», «переучет» или «санитарный день». Сообщают об акциях протеста в нескольких белорусских городах.
Однако, судя по всему, речь идет все же не о массовых забастовках и полной остановке крупных предприятий, а о случаях брожения среди рабочих, отдельные группы которых отказываются выходить на работу, собираясь у проходных, где их встречают силовики и задерживают. Пока эти разрозненные действия все же нельзя назвать именно общенациональной акцией неповиновения.
Если в течение самого ближайшего времени забастовочное движение не разрастется в разы и не получит намного большие масштабы, то придется констатировать поражение оппозиции в этом конкретном вопросе. Иными словами, признать, что Светлана Тихановская и ее сторонники совершили ошибку, выдвигая ультиматум властям, но не обладая при этом реальной возможностью и людскими ресурсами претворить в жизнь его самую главную угрозу.
Основные слабые точки оппозиции остаются теми же: отсутствие сколь-либо содержательной позитивной программы действий, кроме как лозунг, обращенный к Лукашенко, — «Уходи!», а также организационная разрозненность и неэффективность. Оппозиции по-прежнему с помощью телеграм-каналов удается выводить на улицы большое количество людей.
Однако организация забастовок на крупных предприятиях требует, прежде всего, наличия достаточно разветвленной сети в виде стачкомов на каждом таком предприятии и координации совместных действий. В том числе нужны и какие-то денежные средства на поддержание такой сети и помощь тем активистам, которые попали в трудную ситуацию. Ничего этого пока у белорусской оппозиции нет, хотя сбор средств и начался. В то же время сама Тихановская показывает, что она в некоторой степени обучаема, и сегодня уже не выглядит такой политически беспомощной, как в августе.
Белорусская оппозиция пока продолжает в целом действовать примерно так, как она действовала в августе и сентябре. Сохраняется ставка на мирные протестные акции, численность которых продолжает оставаться высокой. Однако развития и наступательной тактики пока в этих действиях не просматривается.
Попытку организовать всеобщую забастовку можно рассматривать в качестве выхода на новое качество действий, но успех по этой части пока совсем не очевиден. А в случае откровенного провала всеобщей стачки может последовать и спад протестного движения в целом или его переход к более агрессивным формам, что, в свою очередь, даст поводы силовикам усилить ответные репрессии.
Пока режим Лукашенко показывает довольно высокую устойчивость по отношению к уличному давлению. Явного раскола в правящем классе и в силовых структурах не наблюдается. Регулярные хождения по улицам десятков тысяч протестующих не трансформируются даже в отдаленное подобие двоевластия в стране.
Однако и бесконечно так продолжаться не может, прежде всего потому, что наращивание репрессий со стороны силовых структур по отношению к протестующим имеет вполне понятные пределы. Условно говоря, шумовые гранаты и водометы для разгона толпы применять еще можно, а вот стрелять на поражение, кроме как в единичных случаях, это уже вряд ли. Эволюция режима, таким образом, представляется все же неизбежной. Вопрос лишь в том, насколько она будет управляемой. Для Москвы ключевым вопросом является то, насколько эту эволюцию удастся скоординировать с ее интересами касательно Белоруссии.